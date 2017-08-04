В Египте обрушился пятиэтажный жилой дом

4 августа 2017 00:47 (UTC+04:00)

Три человека погибли, еще девять получили ранения при обрушении в четверг пятиэтажного жилого здания в египетском городе Эль-Мансура, передает РИА Новости со ссылкой на издание "Youm7".

По словам собеседников газеты, рухнувший дом уже давно находился в аварийном состоянии. Среди погибших под обломками – семилетняя девочка.

Эль-Мансура расположен в дельте Нила, в 120 км к северо-востоку от Каира.

Согласно статистическим данным, в Египте насчитывается около 2 миллионов домов, представляющих опасность для жильцов. Государственные службы выдали более 100 тысяч постановлений о сносе незаконных построек, однако большинство из них до сих пор не исполнены.

Azernews Newspaper
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