Саудовская авиакомпания запретила пассажирам летать в шортах

9 августа 2017 21:15 (UTC+04:00)

Саудовская авиакомпания SAUDIA ввела дресс-код для пассажиров, приравняв ношение мужчинами шорт и женщинами обтягивающей одежды к неправомерному поведению, передает РИА Новости.

Нескольких пассажиров не допустили на рейсы компании из-за несоответствия их одежды правилам перевозчика, как сообщили они газете Makkah. По сообщению издания, некоторых развернули с рейса несмотря на наличие у них посадочного билета. Данные случаи произошли до того, как авиакомпания опубликовала правила на своем сайте.

"Поведение пассажиров считается нарушением общественного порядка, оскорбительным или агрессивным, если … они одеты так, что это может вызвать дискомфорт или оскорбление других пассажиров (обнажение женщинами ног или рук или же ношение слишком тонкой или слишком обтягивающей одежды, а мужчинами – шорт, демонстрирующих ноги)", - говорится в правилах поведения пассажиров, опубликованном на сайте компании. В целом список нарушений состоит из 15 пунктов.

Экс-глава департамента туризма Эр-Рияда Али Гамди заявил газете, что такие правила якобы являются условиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и применяются авиакомпании по всему миру.

Azernews Newspaper
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