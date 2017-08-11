Сирийская армия продолжила наступление на востоке провинции Хомс

Правительственные войска и союзные силы выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) из деревни Ат-Тарфави в ходе наступательной операции на востоке провинции Хомс, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Части наших вооруженных сил продвинулась на востоке провинции Хомс и вернула под свой контроль Ат-Тавафи к востоку от поселения Абу Аль-Улья", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, после ликвидации нескольких боевиков и уничтожения военной техники террористы, сбежав, оставили поселение.