Сирийская армия продолжила наступление на востоке провинции Хомс

11 августа 2017 12:21 (UTC+04:00)

Правительственные войска и союзные силы выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) из деревни Ат-Тарфави в ходе наступательной операции на востоке провинции Хомс, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Части наших вооруженных сил продвинулась на востоке провинции Хомс и вернула под свой контроль Ат-Тавафи к востоку от поселения Абу Аль-Улья", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, после ликвидации нескольких боевиков и уничтожения военной техники террористы, сбежав, оставили поселение.

Azernews Newspaper
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