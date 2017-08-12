В ходе боев между йеменскими солдатами и повстанцами погибли 17 человек

12 августа 2017 07:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере 17 человек погибли в столкновениях правительственных сил Йемена с повстанцами-хуситами, передает РИА Новости со ссылкой агентство Синьхуа.

По данным источника агентства, в ходе боев в северной провинции Джауф погибли семь военнослужащих и 10 повстанцев. Еще четыре солдата получили ранения.

"Военнослужащим удалось отразить нападение повстанцев", — приводит агентство слова анонимного источника. Он также добавил, что нападавшие также нанесли ущерб нескольким транспортным средствам военных.

Azernews Newspaper
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