В Дубае разрабатывают новый механизм регистрации беспилотников

Гражданская авиация работает над созданием в Дубае нового механизма, который позволит туристам регистрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в интернете и получать лицензию онлайн, передает РИА Новости со ссылкой на издание Khaleej Times.

Сейчас в Дубае запрещено пользоваться дронами без лицензии и регистрации беспилотника в соответствующей системе. Кроме того, в Дубае действует единая система мониторинга БПЛА, созданная с целью воспрепятствования полётам дронов в запрещённых местах. Эти ограничения были введены после того, как запускаемые любителями беспилотники нередко становились причиной приостановки работы международного аэропорта, что приводило к отмене и задержкам рейсов, отмечает издание.

По словам главы отдела безопасности воздушного пространства управления гражданской авиации Дубая Майкла Рудольфа, начиная с 2016 года только в одном из популярных туристических мест, у отеля-"паруса" на одном из дубайских пляжей, были изъяты 12 дронов, сообщает Khaleej Times.