Ирак и Саудовская Аравия возобновили авиасообщение

18 октября 2017 17:05 (UTC+04:00)

Ирак и Саудовская Аравия возобновили авиасообщение, прерванное 27 лет назад, говорится в заявлении иракского министерства транспорта, передает РИА Новости.

"В рамках двустороннего сотрудничества между Ираком и Саудовской Аравией обе стороны подписали меморандум о сотрудничестве по организации авиасообщения, оказании услуг наземными службами", — отмечается в заявлении иракского министерства.

В документе говорится, что Ирак открыт к сотрудничеству со всеми странами, и, в первую очередь, с соседями по региону.

В среду в аэропорту Багдада приземлился первый за 27 лет самолет саудовской авиакомпании Flynas. Его встречали министр транспорта Ирака Казым Финджан и сотрудники саудовского посольства в иракской столице.

Планируется, что саудовская авиакомпания будет осуществлять рейсы в разные регионы Ирака.

Azernews Newspaper
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