Седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 30-31 октября

БАКУ /Trend/ - По согласованию стран-гарантов режима прекращения боевых действий седьмая международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 30-31 октября, сообщает в четверг пресс-служба МИД Казахстана.

"В ходе переговоров планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Стороны также намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии. Возможно обсуждение и других вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Состоявшийся в сентябре шестой раунд переговоров в Астане завершился принятием совместного заявления, в котором подтверждается намерение сторон продолжить работу по реализации положений Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии и других решений, ранее принятых в рамках Астанинского процесса. Созданные зоны деэскалации в Сирии позволили значительно снизить масштабы конфликта и способствовали улучшению гуманитарной ситуации в Сирии.