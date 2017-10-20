Под Киркуком произошли столкновения пешмерга и иракских силовиков

20 октября 2017 12:15 (UTC+04:00)

В пятницу утром к северо-западу от Киркука произошли столкновения между пешмерга и иракскими силовиками, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Rudaw.

Бои начались после того, как проправительственные отряды шиитских ополченцев (аль-Хашд аш-Шааби) попытались продвинуться к одному из населенных пунктов к северо-западу от города.

Представители курдских военных заявили телеканалу, что пешмерга удалось "отразить наступление" и "сжечь два бронеавтомобиля "Хамви". В пешмерга подчеркнули, что шиитские ополченцы "использовали тяжелое американское вооружение".

О погибших и раненых не сообщается.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук и ряда других спорных районов обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости. За отделение от Ирака проголосовали около 93% участников голосования. Иракские власти начали военную операцию для восстановления контроля Багдада над территориями, где последнее время находились курдские формирования пешмерга.

В операциях иракских сил также принимают участие силы "Аль-Хашд аш-Шааби" — шиитского военизированного формирования, по статусу приравненного в Ираке к подразделениям по борьбе с терроризмом.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Посольство США в Ираке рекомендовало находящимся в стране американцам не покидать дома
США 19 октября 17:50
Эрбиль отменил проведение т.н. «парламентских выборов»
Арабские страны 19 октября 09:50
Из Саудовской Аравии вылетел первый за 27 лет прямой рейс в Ирак
Арабские страны 18 октября 22:48
Ирак и Саудовская Аравия возобновили авиасообщение
Арабские страны 18 октября 17:05
Иракские силы взяли под контроль крупнейшую в стране плотину близ города Мосул
Арабские страны 17 октября 21:04
Германия приостановила обучение сил пешмерге в Ираке
Арабские страны 17 октября 11:11
На севере Ирака прогремел взрыв
Арабские страны 17 октября 10:29
Пентагон призвал курдов и центральное правительство Ирака к переговорам
США 16 октября 21:16
На севере Ирака погибли двое турецких военнослужащих
Турция 16 октября 21:00
Евросоюз обеспокоен ситуацией в Киркуке и намерен обсудить ее с Багдадом
В мире 16 октября 20:29
Иракские военные взяли Киркук под полный контроль
Арабские страны 16 октября 20:11
ВС Ирака вытесняют силы пешмерге в Киркуке
Арабские страны 16 октября 15:16
Иракские силовики установили контроль над аэропортом Киркука
В мире 16 октября 13:26
Произошло столкновения между силами Ирака и курдами в Киркуке
Арабские страны 16 октября 08:22
Багдад обвинил курдов в привлечении РПК для обороны Киркука
Арабские страны 16 октября 08:19
Визит премьер-министра Турции в Ирак перенесен
Турция 14 октября 13:49
Багдад требует, чтобы курдские силы покинули спорный Киркук за 48 часов
Арабские страны 13 октября 18:47
Премьер-министр Ирака пообещал не использовать армию против курдов
Арабские страны 12 октября 19:23