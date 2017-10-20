Под Киркуком произошли столкновения пешмерга и иракских силовиков

В пятницу утром к северо-западу от Киркука произошли столкновения между пешмерга и иракскими силовиками, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Rudaw.

Бои начались после того, как проправительственные отряды шиитских ополченцев (аль-Хашд аш-Шааби) попытались продвинуться к одному из населенных пунктов к северо-западу от города.

Представители курдских военных заявили телеканалу, что пешмерга удалось "отразить наступление" и "сжечь два бронеавтомобиля "Хамви". В пешмерга подчеркнули, что шиитские ополченцы "использовали тяжелое американское вооружение".

О погибших и раненых не сообщается.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук и ряда других спорных районов обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости. За отделение от Ирака проголосовали около 93% участников голосования. Иракские власти начали военную операцию для восстановления контроля Багдада над территориями, где последнее время находились курдские формирования пешмерга.

В операциях иракских сил также принимают участие силы "Аль-Хашд аш-Шааби" — шиитского военизированного формирования, по статусу приравненного в Ираке к подразделениям по борьбе с терроризмом.