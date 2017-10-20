В Каире число погибших при столкновениях с террористами полицейских возросло до 14 (Обновлено) (версия 2)

20 октября 2017 21:27 (UTC+04:00)

21:27 (GMT+4) В результате столкновения с террористами в районе эль-Вахат в окрестностях Каира погибли 14 офицеров египетской полиции, восемь получили ранения, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Ватан".

Ранее сообщалось о трех погибших силовиках и нескольких раненых.

Отмечается, что полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в этом пустынном районе. В настоящее время район оцеплен, силы безопасности используют вертолеты, чтобы уничтожить преступников.

19:59 (GMT+4)Трое офицеров египетской полиции погибли и еще несколько получили ранения в результате вооруженного столкновения с террористами в районе эль-Вахат в окрестностях Каира, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Ватан".

Сообщается, что полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в этом пустынном районе. В числе погибших и пострадавших - офицеры и рядовые спецназа и сил национальной безопасности, уточняет издание.

Azernews Newspaper
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