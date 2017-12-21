Более 11 тысяч хуситов были убиты в столкновениях и при авианалетах в Йемене

21 декабря 2017 00:14 (UTC+04:00)

Более 11 тысяч сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) были убиты с весны 2015 года на территории Йемена в ходе вооруженных столкновений с правительственными войсками и в результате действий аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Такие данные, как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera, привел в среду официальный представитель действующих в Йемене коалиционных сил Турки аль-Малики.

По его словам, "с весны 2015 года более 11 тыс. членов вооруженных отрядов хуситов были уничтожены на территории Йемена". Аль-Малики добавил, что по подсчетам коалиции, "с 2015 года сторонники "Ансар Аллах" выпустили с территории Йемена по Саудовской Аравии 83 баллистические ракеты".

Официальный представитель коалиции также сообщил, что "на настоящий момент около 85% территории Йемена находится под контролем сил, выступающих на стороне законного правительства страны".

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