Алжир осудил запуск с йеменской территории ракеты по столице Саудовской Аравии

Власти Алжира осудили осуществленный во вторник запуск йеменскими мятежниками-хуситами баллистической ракеты по населенным районам столицы Саудовской Аравии - Эр-Рияда. Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Algеrie Presse Service, заявил в среду официальный представитель министерства иностранных дел Алжира Абдельазиз Бенали Шериф.



"Мы осуждаем осуществленную с йеменской территории атаку баллистической ракетой, нацеленной на Эр-Рияд и его населенные районы, - отметил он. - Мы в очередной раз осуждаем любой акт, способный нести угрозу безопасности Королевства Саудовская Аравия, его народу и подпитать напряженность в регионе".

Дипломат выразил "полную солидарность Алжира с правительством и народом братской Саудовской Аравии". "Мы вновь призываем все стороны избегать эскалации и сосредоточиться на диалоге и примирении", - подытожил он.

Ранее во вторник саудовские ПВО перехватили на юге Эр-Рияда запущенную хуситами с территории Йемена баллистическую ракету "Буркан-2", аналогичную той, что была сбита вблизи столицы 4 ноября. В результате инцидента никто не пострадал.

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