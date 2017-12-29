Из Восточной Гуты вывезли 29 больных в критическом состоянии - МККК

29 декабря 2017 22:25 (UTC+04:00)

Гуманитарная эвакуация 29 человек из Восточной Гуты в Дамаск завершена, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международного комитета Красного Креста.

"Эвакуация 29 человек, которые нуждались в срочной медицинской помощи, завершена. Это позитивный шаг, который проложит путь для дальнейших эвакуаций", — сообщили в МККК.

Всего, по данным комитета, в Дамаск из Восточной Гуты было вывезено 85 человек. Это 29 пациентов в критическом состоянии с семьями. Безопасность гуманитарной эвакуации обеспечивала российская военная полиция.

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