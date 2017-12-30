В Саудовской Аравии освободили двух задержанных по делу о коррупции принцев

30 декабря 2017 14:57 (UTC+04:00)

Два сына покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиза Аль Сауда освобождены из-под ареста, где они находились во время расследования дела о коррупции, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The National.

На прошлой неделе саудовские СМИ сообщили об освобождении 23 из более чем 200 человек, задержанных по этому делу. Все освобождённые заключили сделку с правосудием.

Освобождённые сыновья покойного короля — это принцы Фейсал бен Абдалла и Машааль бен Абдалла. По информации СМИ, единственным принцем в заточении остаётся Турки бен Абдалла. Ещё один из братьев — принц Митаб бен Абдалла — был отпущен на свободу в ноябре после трёх недель следствия.

В начале ноября новый комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии, возглавляемый наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом, распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства. В ходе следствия были допрошены, как сообщала в начале декабря генеральная прокуратура королевства, 320 человек, более двух тысяч банковских счетов были заморожены.

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