В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты

30 декабря 2017 22:08 (UTC+04:00)

Спецподразделения МВД Египта ликвидировали трех подозреваемых в подготовке терактов и задержали еще 10 человек, говорится в заявлении Министерства, передает РИА Новости.

"Управлению национальной безопасности удалось раскрыть планы группировки "Хасм" - вооруженного крыла террористической организации "Братья-мусульмане*", которая готовила серию нападений на туристические объекты, объекты инфраструктуры, силы армии и полиции в преддверии Рождества", - говорится в заявлении.

В ходе рейда МВД в сельской местности провинции Гиза были ликвидированы трое боевиков, уничтожена мастерская по производству взрывчатки. Кроме того, в провинциях Эль-Фаюм и Кальюбия задержаны еще десять боевиков, причастных к подготовке терактов.

В минувшую пятницу террорист атаковал церковь в пригороде Каира, погибло девять человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Суд приговорил экс-президента Египта Мурси к трем годам тюрьмы
Арабские страны 30 декабря 15:28
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Египте
Другие страны 30 декабря 01:01
Неизвестные обстреляли церковь в Египте, есть погибшие и пострадавшие (Обновлено)
В мире 29 декабря 16:02
Лавров: Россия не планирует переводить военных из Хмеймима в Египет
В мире 25 декабря 13:17
Египет выступает за нормализацию отношений с Турцией – МИД
Турция 25 декабря 09:32
Толпа атаковала коптскую церковь в Египте
Арабские страны 24 декабря 05:53
В Египте 13 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
В мире 23 декабря 11:16
В Египте в ДТП погибли 13 человек - СМИ
Другие страны 20 декабря 21:59
Граждане Беларуси могут получить право на оформление электронной визы в Египет
Беларусь 20 декабря 11:19
В Египте ждут встречу по возобновлению авиасообщения с Россией
В мире 19 декабря 14:02
Путин и ас-Сиси обсудили палестино-израильское урегулирование
Арабские страны 11 декабря 17:42
Президенты России и Египта обсудят возобновление прямого авиасообщения
В мире 11 декабря 16:26
"Росатом" построит в Египте АЭС стоимостью до $21 млрд
Экономика 11 декабря 16:19
Путин прибыл с рабочим визитом в Египет
В мире 11 декабря 14:34
Путин в рамках визитов в Египет и Турцию обсудит ситуацию на Ближнем Востоке
В мире 11 декабря 09:28
Беларусь и Египет договорились о создании сборочного производства двигателей
Беларусь 7 декабря 11:17
Египет стремится наращивать военное сотрудничество с Россией
Арабские страны 29 ноября 17:30
Беларусь и Египет договорились проработать новые направления сотрудничества предприятий
Беларусь 29 ноября 16:17