ВС Ирака начали кампанию по зачистке от ИГ на границе с Саудовской Аравией

3 февраля 2018 11:00 (UTC+04:00)

Вооруженные силы Ирака начали в субботу кампанию по зачистке от боевиков группировки "Исламское государство" провинции Анбар на границе с Саудовской Аравией. Об этом сообщил командующий штабом операций ВС страны в Анбаре бригадный генерал Махмуд аль-Феллахи, передает ТАСС.

"Подразделения армии, федеральной полиции, ополчения [суннитских] племен и пограничных войск при поддержке авиации международной контртеррористической коалиции начали в субботу широкомасштабную операцию по зачистке пустынных территорий в провинции Анбар по направлению ирако-саудовской границы", - приводит слова военного телеканал Al Sumaria. По словам аль-Феллахи, цель операции - уничтожение ячеек ИГ, схронов и убежищ боевиков на границе с Саудовской Аравией.

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном разгроме ИГ 10 декабря. По мнению региональных экспертов, после военного поражения террористов главную опасность для Ирака представляют спящие ячейки группировки. Большинство боевиков после освобождения оккупированных с 2014 года иракских территорий укрылись в пустынной местности провинции Анбар.

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