Cаудовские ПВО перехватили баллистическую ракету, запущенную йеменскими мятежниками

Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в понедельник баллистическую ракету, запущенную йеменскими мятежниками- хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах"). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

По его данным, ракета была сбита в небе над городом Хамис Мушаит на юго-западе страны. Заявлений со стороны саудовских военных о каком-либо причиненном ущербе в результате запуска ракеты с йеменской территории не поступало.

Хуситы в прошлом неоднократно подвергали саудовскую территорию ракетным обстрелам. 16 января ПВО королевства перехватилизапущенную мятежниками другую баллистическую ракету над провинцией Джизан. Пострадавших в результате инцидента не было.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формирования, которых ранее поддерживали силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего главы республики Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции. Ситуация резко обострилась в конце ноября 2017 года, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки хуситов захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников Салеха. 2 декабря бывший глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с ними, а 4 декабря был убит мятежниками.

По оценкам ООН, из-за затяжного конфликта в гуманитарной помощи нуждаются 22 млн жителей Йемена, более чем 8 млн человек угрожает голод.

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