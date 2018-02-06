ОАЭ первыми в арабском мире запустят спутник собственного производства

6 февраля 2018 17:59 (UTC+04:00)

Инженерам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) первым в арабском мире удалось разработать и собрать спутник, не обращаясь к иностранным специалистам. Готовый космический аппарат, получивший название KhalifaSat, проинспектировал вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, передает ТАСС.

"Эмиратские инженеры первыми в арабском мире сконструировали спутник без иностранной поддержки, - сказал он во время посещения Космического центра им. Мухаммеда бен Рашида, где и был разработан аппарат. - Это достижение говорит о высоком уровне способностей эмиратской молодежи, овладевшей космическими технологиями. Высокий уровень знаний и опыта, накопленный нашими учеными и инженерами, заложил прочную основу для научного и технологического развития ОАЭ. Мы уверены, что национальная космическая промышленность продолжит свой рост и станет ключевым компонентом нашей экономики".

KhalifaSat - третий спутник, разработанный сотрудниками дубайского центра, до этого были успешно протестированы и запущены аппараты DubaiSat-1 и DubaiSat-2. В настоящий момент первый на 100% созданный в эмирате спутник проходит финальные тестовые испытания и уже до конца года будет выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем Mitsubishi Heavy Industries Rocket - H-IIA с космодрома в Японии.

Эмиратский спутник, на создание которого ушло более четырех лет, оснащен усовершенствованной системой глобального позиционирования, программой автоматического контроля. Одна из его задач - фотосъемка из космоса и передача визуальной информации на Землю в режиме реального времени.

Первый спутник ОАЭ запустили в 2009 году, в 2014 создано национальное космическое агентство. Государственная программа, утвержденная в 2015 году, включает участие эмиратов в исследовании Марса. Проект предусматривает запуск корабля Hope в 2020 году для изучения этой планеты, а поверхности Марса он должен достичь к 2021 году - в 50-ю годовщину создания ОАЭ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ОАЭ планируют создать первый госпиталь в космосе
Арабские страны 30 января 11:48
Великобритания и ОАЭ закупают в Туркменистане нефтепродукты
Туркменистан 29 января 08:09
В ОАЭ объявили траур в связи с кончиной матери президента
Арабские страны 28 января 17:04
В ОАЭ все дома оснастят пожарной сигнализацией
Другие страны 22 января 17:09
ВВС Катара перехватили второй гражданский самолет ОАЭ
Арабские страны 15 января 17:41
Катар отверг обвинения ОАЭ в перехвате гражданского самолета
Арабские страны 15 января 15:03
К 2050 году возобновляемые источники энергии составят 50% энергобаланса Казахстана
Энергетика 15 января 14:12
Туркменистан и ОАЭ могут сотрудничать в области возобновляемой энергии
Энергетика 11 января 16:24
Норвегия приостановила действие лицензий на экспорт оружия в ОАЭ
Арабские страны 3 января 15:10
Троих граждан ОАЭ приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу Ирана
В мире 26 декабря 2017 18:47
В Турции переименуют улицу в ответ на действия ОАЭ
Турция 24 декабря 2017 03:25
ОАЭ проявляют интерес к газопроводному проекту ТАПИ
Энергетика 21 декабря 2017 13:24
ОАЭ приостанавливают воздушное сообщение с Ираном
Арабские страны 20 декабря 2017 10:37
Азербайджан – одна из 10 популярных стран, посещаемых гражданами ОАЭ
Общество 14 декабря 2017 17:12
Великобритания и ОАЭ закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 11 декабря 2017 09:49
ОАЭ осудили решение США признать Иерусалим столицей Израиля
Арабские страны 7 декабря 2017 11:42
Азербайджанская продукция появится в маркетах ОАЭ и Бангладеша (ФОТО)
Бизнес 5 декабря 2017 11:33
ОАЭ всегда поддерживали справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте - замминистра
Нагорно-карабахский конфликт 4 декабря 2017 19:51