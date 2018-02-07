Саудовская Аравия разрешила полеты в Израиль через свое воздушное пространство

Саудовская Аравия впервые в истории дала иностранной компании разрешение на полеты в Израиль через свое воздушное пространство. Об этом сообщила в среду газета Haaretz, передает ТАСС.

По ее информации, саудовские власти позволили авиаперевозчику Air India осуществлять прямой рейс из Нью-Дели в Тель-Авив по маршруту, предусматривающему пересечение воздушных границ королевства.

В результате продолжительность полета сократится на 2,5 часа, подчеркивает издание.

Оно отмечает, что это разрешение является первым открытым подтверждением потепления отношений между Саудовской Аравией и Израилем. До этого на протяжении 70 лет воздушное пространство королевства было закрыто не только для всех израильских, но и для любых других самолетов, направляющихся в еврейское государство.

В настоящее время Саудовская Аравия и Израиль не имеют дипломатических отношений. В ноябре 2017 года израильский министр энергетики Юваль Стейниц сообщил, что его страна осуществляет секретные контакты со многими арабскими государствами. По его словам, такие "связи <...> частично сохраняются в тайне", и "обычно именно другая сторона заинтересована в сохранении этих контактов в секрете". Тогда же в интервью арабской газете Elaph глава Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот заявил, что его страна в случае необходимости готов предоставить Эр-Рияду разведывательную информацию.

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