МИД Сирии назвал действия коалиции во главе с США военным преступлением

8 февраля 2018 20:13 (UTC+04:00)

МИД Сирии назвал военным преступлением авиаудары международной коалиции во главе с США по сирийским проправительственным силам. Об этом говорится в послании ведомства, направленном в четверг в Совет Безопасности и генсеку ООН. Текст послания распространило агентство SANA, передает ТАСС.

"Новая агрессия представляет собой военное преступление, преступление против человечности и прямую поддержку терроризма, атака подтверждает характер подлых американских устремлений, направленных против суверенитета Сирии, единства ее земли и народа", - говорится в заявлении МИД.

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