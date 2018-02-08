МИД Сирии назвал действия коалиции во главе с США военным преступлением

МИД Сирии назвал военным преступлением авиаудары международной коалиции во главе с США по сирийским проправительственным силам. Об этом говорится в послании ведомства, направленном в четверг в Совет Безопасности и генсеку ООН. Текст послания распространило агентство SANA, передает ТАСС.

"Новая агрессия представляет собой военное преступление, преступление против человечности и прямую поддержку терроризма, атака подтверждает характер подлых американских устремлений, направленных против суверенитета Сирии, единства ее земли и народа", - говорится в заявлении МИД.

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