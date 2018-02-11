Конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий - ООН

11 февраля 2018 06:35 (UTC+04:00)

Авиаудары по территории Сирии унесли свыше 1 тыс. жизней мирных жителей только за первую неделю февраля. Это стало одним из самых высоких показателей за все время противостояния, сообщили в субботу в канцелярии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС.

"Сирийский народ переживает один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта. По поступающим сообщениям, свыше 1 тыс. мирных жителей погибли в результате авиаударов только за первую неделю февраля", - говорится в сообщении. Гутерриш выразил обеспокоенность "тревожной военной эскалацией в Сирии, перетекающий за ее пределы".

Генсек ООН напомнил сторонам конфликта об обязательствах в рамках международного гуманитарного права, а также призвал всех "работать над достижением немедленного и безоговорочного прекращения насилия и проявить сдержанность". Гутерриш также подчеркнул необходимость "быстрого продвижения к политическому решению в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254 (от 18 декабря 2015 года)", предлагающей основу мирного урегулирования конфликта в Сирии. Как заявил Гутерриш, это "единственный способ прекратить насилие и ужасные страдания сирийского народа".

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