Аббас раскритиковал политику Британии и США в отношении Палестины

20 февраля 2018 23:00 (UTC+04:00)

Председатель ПНА (Палестинская национальная администрация) Махмуд Аббас на заседании Совета Безопасности ООН во вторник раскритиковал политику Лондона и Вашингтона в отношении Палестины, передает РИА Новости.

Выступая на заседании по ближневосточному урегулированию, Аббас обвинил власти Соединенного Королевства в тяжелом положении своего народа.

"Британское правительство несет ответственность за катастрофические последствия для палестинского народа, ставшие результатом этой декларации", - сказал Аббас о декларации Бальфура 1917 года. По этому документу, по словам Аббаса, "те, кто не владели, отдали тому, у кого нет права".

Вашингтону Аббас также указал на ошибки. "Странно, что США все еще заносит Организацию освобождения Палестины в террористический список и создает препятствия для работы нашей миссии в Вашингтоне под предлогом решения конгресса 1987 года", - сказал лидер ПНА.


"Если конгресс считает нас террористами, то как тогда администрация имеет с нами отношения? Как посещает нас? Как оказывает нам поддержку? Каким образом вы помогаете террористам?", - обратился он к делегации США.

Аббас сообщил, что в 2017 году представители ПНА четыре раза встречались с президентом США Дональдом Трампом.

На заседании СБ присутствовали постпред США при ООН Никки Хейли, а также советник и зять президента Джаред Кушнер.

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Azernews Newspaper
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