Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате теракта в Йемене (Обновлено)

22:50 (GMT+4) Шесть человек погибли и 43 пострадали в результате двойного теракта в городе Аден на юге Йемена, передает Интерфакс со ссылкой на информагентство Associated Press. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Взрывные устройства, спрятанные в автомобилях, были приведены в действие неподалеку от военного антитеррористического лагеря, где, в частности, содержат в заключении военных преступников. Согласно заявлению властей, среди погибших - трое гражданских и трое сотрудников службы безопасности.

После взрывов началась перестрелка, в результате которой были ранены десятки человек. По другим сведениям, боевики попытались взять лагерь штурмом и только после этого привели в действие бомбы.

22:37 (GMT+4) Свыше 30 солдат Управления по борьбе с терроризмом могли погибнуть в субботу в результате совершенного во временной столице Йемена городе Аден двойного теракта, передает ТАСС со ссылкой на йеменский новостной портал Al Hour Press.

Ранее сообщалось, что двое смертников атаковали штаб-квартиру антитеррористического управления в районе Эт-Тавахи. Сначала первый террорист на начиненной взрывчаткой машине подорвал себя на въезде в лагерь, а затем второй боевик на заминированном автомобиле сумел пробиться внутрь и привел в действие заложенную в машине взрывчатку.

Ответственность за эту вылазку уже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Поступает информация, что есть жертвы и среди мирного населения.

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