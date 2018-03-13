Турция осуждает подрыв кортежа палестинского премьера

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает подрыв кортежа палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы, говорится в сообщении МИД Турции во вторник.

В сообщении отмечается, что Турция также призывает палестинцев не поддаваться на провокации и проявлять солидарность.

Отметим, что сегодня в секторе Газа прогремел взрыв рядом с кортежем палестинского премьера.

Инцидент произошел недалеко от пограничного перехода "Эрез", через который Хамдалла, работающий на Западном берегу реки Иордан, въезжал в сектор Газа, контролируемый ХАМАС.

Также сообщалось, что полиция сектора Газа задержала нескольких подозреваемых в причастности к взрыву на пути следования кортежа палестинского премьера.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.