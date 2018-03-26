Власти Синджара подтвердили прибытие иракской армии для вывода РПК

26 марта 2018 16:40 (UTC+04:00)

Власти города Синджар на северо-западе Ирака подтвердили прибытие подразделений иракской армии в город для вывода боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил РИА Новости глава округа Синджар Махма Халиль.

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает все необходимое, если Ирак не сможет самостоятельно очистить город Синджар от запрещенной в Турции РПК. Ранее Эрдоган также пригрозил внезапной военной операцией против города Синджар, если иракское правительство "не разгонит" отряды РПК.

"Эти силы прибыли сегодня, но их количество небольшое и недостаточное для защиты города от какой-либо внешней угрозы", — заявил Халиль.

Глава округа также призвал сформировать совместные силы, чтобы вывести отряды РПК, которые до сих пор находятся в округе Синджар.

По словам Халиля, в понедельник вечером пройдет заседание местного управления Синджара и американской стороны для обсуждения формирования этих сил.

Глава округа также опроверг сообщения в СМИ о захвате турецкой армией 30 деревень в курдской автономии Ирака, и заявил, что турецкая авиация проводила разведывательные полеты над округом Синджар.

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