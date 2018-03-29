ВС Турции освободили от террористов два населенных пункта в Ираке

БАКУ /Trend/ - ВС Турции очистили от боевиков террористической организации РПК населенные пункты Карукр и Кани Раш, расположенные на севере Ирака на границе с турецкой провинцией Хаккари, пишут в четверг турецкие СМИ, со ссылкой на военные источники.

Сообщается, что ранее 11 марта ВВС Турции начали военные операции в указанные населенных пунктах.

О других деталях не сообщается.

Отметим, что в настоящее время власти Турции не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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