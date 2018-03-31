В Саудовской Аравии заявили о необходимости присутствия США в Сирии

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что считает необходимым присутствие американского военного контингента в Сирии, сообщается в интервью политика изданию Time, передает РИА Новости.

"Мы считаем, что американские войска должны остаться как минимум в среднесрочной, если не долгосрочной перспективе", - сказал Мухаммед бен Салман Аль Сауд. По его словам, выход американских вооруженных сил из страны означал бы потерю важного узла в Сирии.

"Этот коридор мог бы многое сделать для региона", - сказал принц в интервью.

Как отмечает издание, на данный момент в Сирии служат около 2 тысяч американских военнослужащих.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая в Огайо, в очередной раз сказал, что США уйдут из Сирии "очень скоро" и "пусть другие об этом заботятся". Подобные заявления президент делал еще во время предвыборной кампании, однако военнослужащие США по-прежнему находятся в Сирии без разрешения официального Дамаска.



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