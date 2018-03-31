В Восточной Гуте из плена боевиков освободили восемь заложников

Из плена освобождены восемь заложников, которых удерживали боевики "Джебхат ан-Нусры" в Восточной Гуте, из региона с начала действия гуманитарных пауз вышли более 150 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Согласно сообщению, 31 марта 2018 года при содействии российского центра по примирению были освобождены из плена восемь заложников, удерживаемых боевиками вооруженной группировки "Джебхат ан-Нусра"* на территории Восточной Гуты.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского центра организован выход более 150 тысяч человек", — говорится в сообщении.

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