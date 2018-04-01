34 заложника освобождены из плена в ходе операции по выводу боевиков из Восточной Гуты

Свыше 30 заложников были освобождены из плена в результате операции по выводу боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" из Восточной Гуты, заявил начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко, передает Интерфакс.

"В ходе проведения беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника", - сказал Евтушенко на брифинге.

Ранее сообщалось, что в субботу при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике были освобождены из плена восемь заложников, удерживаемых боевиками вооруженной группировки "Джебхат ан-Нусра" на территории Восточной Гуты.

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