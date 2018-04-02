Абдель Фаттах ас-Сиси выиграл президентские выборы в Египте

2 апреля 2018 17:44 (UTC+04:00)

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил в ходе голосования на выборах главы государства около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших, заявил на пресс-конференции в Каире председатель центральной избирательной комиссии Лашин Ибрагим, передает РИА Новости.

Таким образом, ас-Сиси побеждает на выборах и вновь займет президентское кресло на ближайшие четыре года. Явка избирателей на выборах президента Египта составила 41,05%.

Соперник ас-Сиси — малоизвестный политик Муса Мустафа Муса набрал 2,92% голосов египетских граждан, пришедших на выборы.

Голосование на президентских выборах в Египте проходило в течение трех дней — с 26 по 28 марта. За рубежом избиратели могли проголосовать с 16 по 18 марта. Всего в стране зарегистрированы порядка 59 миллионов избирателей.

Вновь избранный президент Египта принесет присягу перед Палатой представителей в начале июня 2018 года, после чего начнется отсчет его второго срока.

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