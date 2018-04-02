Более 154 тысяч человек вышли из Гуты с начала действия гуманитарных пауз

2 апреля 2018 23:27 (UTC+04:00)

Всего с начала действия гуманитарных пауз из сирийской Восточной Гуты вышли более 154 тысяч человек, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.

"С 28 февраля из населенного пункта Дума вышли 30 тысяч 376 человек. Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 154 тысяч 286 человек", — сказал он.

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