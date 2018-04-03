Лидеры ОАЭ поздравили президента Египта ас-Сиси с переизбранием

3 апреля 2018 10:13 (UTC+04:00)

Лидеры ОАЭ поздравили действующего президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с переизбранием на второй срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратское издание Khaleej Times.

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян направил поздравление главе Египта. Также поздравительные сообщения ему отправили вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

В понедельник национальная избирательная комиссия Египта озвучила окончательные результаты президентских выборов, согласно которым ас-Сиси получил около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших.

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