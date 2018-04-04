Генсек ООН: В Ираке и Сирии отвоеваны все занятые ранее ИГ города

4 апреля 2018 11:56 (UTC+04:00)

В Ираке и Сирии отвоеваны ранее занятые террористами города, инфраструктура группировки "Исламское государство" разрушена, но расслабляться нельзя, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, передает РИА Новости.

"Сегодня борьба с террором выходит на новый этап. "Исламское государство Ирака и Леванта" понесло серьезные военные потери в Ираке и Сирийской Арабской Республике. Отвоеваны все ранее занятые ИГИЛ города, инфраструктура ИГИЛ, его потенциал разрушен благодаря решающим ударам иракских и сирийских правительственных сил при поддержке международного сообщества, в том числе Российской Федерации. Тем не менее, мы не должны терять бдительность и расслабляться", — зачитал обращение Гутерреша замгенсека ООН Владимир Воронков на VII Московской конференции по международной безопасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава Минобороны Ирана: Инфраструктуре ИГ нанесено поражение
Политика 12:46
Трамп подтвердил желание вывести американские войска из Сирии
США 3 апреля 23:35
Иран готов работать с Россией до уничтожения последнего террориста в Сирии
Политика 3 апреля 20:13
ООН собрала два миллиарда долларов на донорской конференции по Йемену
США 3 апреля 15:43
Москва не будет прерывать работу с ЕС по антитеррору из-за "дела Скрипаля"
Россия 3 апреля 11:44
Нетаньяху приостановил соглашение c ООН о депортации нелегалов
Израиль 3 апреля 09:31
Более 154 тысяч человек вышли из Гуты с начала действия гуманитарных пауз
Арабские страны 2 апреля 23:27
По итогам саммита Россия-Иран-Турция планируется совместное заявление
Россия 2 апреля 17:12
Израиль и ООН пришли к соглашению о депортации шестнадцати тысяч нелегалов
Израиль 2 апреля 15:33
Лавров: США создают базы на восточном берегу Евфрата, изолируя район от Сирии
США 2 апреля 14:41
Израильский министр заявил, что ООН превратилась в "МИД ХАМАС"
Израиль 2 апреля 13:37
США понесли в марте самые большие потери за время операции против ИГ в Сирии и Ираке
США 1 апреля 08:12
34 заложника освобождены из плена в ходе операции по выводу боевиков из Восточной Гуты
Арабские страны 1 апреля 03:14
В Восточной Гуте из плена боевиков освободили восемь заложников
Арабские страны 31 марта 18:31
В МИД России рассказали о борьбе с контрабандой нефти в Сирии
Россия 31 марта 13:01
Трамп заморозил предназначенные для восстановления Сирии средства-СМИ
США 31 марта 06:36
ООН обеспокоена возможностью ухудшения ситуации в секторе Газа
В мире 31 марта 06:03
Британский военнослужащий погиб в Сирии - СМИ
Европа 31 марта 01:54