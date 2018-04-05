В Египте 20 человек погибли при ДТП с микроавтобусом и грузовиком

5 апреля 2018 02:38 (UTC+04:00)

Двадцать человек погибли в результате крупного ДТП, произошедшего в среду вечером на трассе к югу от Каира, сообщает издание "Youm7", ссылаясь на правоохранительные органы, передает РИА Новости.

По имеющейся информации, инцидент произошел на расположенной в пустыне автотрассе, соединяющей города юга Египта Сохаг и Асьют. В аварию, по данным СМИ, попал перевозящий пассажиров микроавтобус и грузовик. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение скорости водителями транспортных средств.

Египет печально известен плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в ДТП в Египте ежегодно гибнут около 12 тысяч человек.

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