Саудовская Аравия впервые примет участие в Каннском кинофестивале

9 апреля 2018 17:03 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия впервые представит на Каннском кинофестивале несколько короткометражных фильмов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

"Мы очень счастливы, что сегодня достигли договоренности с мадам министром Франсуазой Ниссен [министр культуры Франции] об официальном участии в Каннском кинофестивале, в первый раз", – сказал министр культуры Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад.

Встреча министров культуры Франции и Саудовской Аравии состоялась в рамках визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана во Францию. Уточняется, что в Каннах Саудовская Аравия представит несколько короткометражных фильмов.

71-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года.

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