В ООН сообщили, что не могут проверить заявления о химатаке в Думе

В ООН не имеют возможности проверить утверждения о применении химического оружия в сирийской Думе, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

"На данный момент у нас нет возможности независимо проверить утверждения. Но все утверждения о продолжении использования химического оружия нас крайне беспокоят", -сказал Дюжаррик журналистам в понедельник. Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что "особенно обеспокоен утверждениями, что в Думе химическое оружие было применено против гражданского населения". По его словам, если информация подтвердится, необходимо будет провести расследование.

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