Постпред Сирии при ООН прокомментировал удары Израиля

10 апреля 2018 04:57 (UTC+04:00)

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари в ходе заседания Совете Безопасности ООН заявил, что сирийская сторона самым жестким образом осуждает удары по аэродрому Тифор, которые были нанесены самолетами ВВС Израиля.

"Правительство Сирийской Арабской Республики самым жестким образом осуждает израильскую агрессию, произошедшую сегодня утром… Погибли гражданские лица. Этой агрессии не произошло бы, если бы американская администрация не поддерживала таким безоговорочным образом Израиль", - приводит слова дипломата RT.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, в свою очередь, призвал все стороны конфликта избегать дальнейшей эскалации и конфронтации.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненные, но точное их число не сообщается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Вице-премьер Турции о выводе военных из Африна
Турция 03:45
Нетаньяху поздравил Виктора Орбана с победой на парламентских выборах в Венгрии
Израиль 9 апреля 20:55
Трамп заявил, что скоро отреагирует на "химатаку" в Сирии
США 9 апреля 20:28
В Совете нацбезопасности США обсудили ситуацию в Сирии - СМИ
США 9 апреля 20:01
Иран осудил удар Израиля по сирийской авиабазе
Иран 9 апреля 19:42
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии
Россия 9 апреля 18:37
Тель-Авивская биржа будет консультировать биржу Астаны
Израиль 9 апреля 17:56
Путин не связывался с властями Израиля в связи с ударом по сирийской авиабазе
Россия 9 апреля 16:18
Песков: РФ, Иран и Турция пока не имеют согласованной позиции по оценке химатак в Сирии
Россия 9 апреля 16:06
В Тель-Авиве совершено ограбление отделения банка "Леуми"
Израиль 9 апреля 14:48
Лавров: США планируют надолго закрепиться в Сирии
Россия 9 апреля 14:35
В армии Израиля не комментируют обвинения в осуществлении удара по Сирии
Израиль 9 апреля 12:45
Минобороны РФ: Сирийскую авиабазу атаковали ВВС Израиля
Россия 9 апреля 11:44
Глава Европарламента осудил обострение конфликта в Сирии
Европа 9 апреля 11:34
Французские военные отвергли причастность к удару по военному аэродрому в Сирии
Европа 9 апреля 10:46
СМИ: Израильский самолет находился в небе в ходе атаки на авиабазу в Сирии
Израиль 9 апреля 09:17
Проведения встречи СБ ООН по Сирии запросили девять стран
Арабские страны 8 апреля 22:38
В Белом доме не исключили военных действий против Сирии
США 8 апреля 18:00