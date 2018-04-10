Постпред Сирии при ООН прокомментировал удары Израиля

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари в ходе заседания Совете Безопасности ООН заявил, что сирийская сторона самым жестким образом осуждает удары по аэродрому Тифор, которые были нанесены самолетами ВВС Израиля.

"Правительство Сирийской Арабской Республики самым жестким образом осуждает израильскую агрессию, произошедшую сегодня утром… Погибли гражданские лица. Этой агрессии не произошло бы, если бы американская администрация не поддерживала таким безоговорочным образом Израиль", - приводит слова дипломата RT.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, в свою очередь, призвал все стороны конфликта избегать дальнейшей эскалации и конфронтации.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненные, но точное их число не сообщается.

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