В Дубае регистрационные знаки на автомобилях станут цифровыми

Цифровые регистрационные знаки заменят металлические на автомобилях в Дубае, сообщает эмиратское издание Khaleej Times со ссылкой на управление дорог и транспорта Дубая (RTA), передает РИА Новости.

"Цифровые номера, которые называются Tag to Connect, — это умный экран, который заменит металлическую пластину", — заявил представитель RTA Султан Абдалла аль-Мазруки (Sultan Abdullah Al Marzouqi).

"Такой номер освободит вас от необходимости каждый год приезжать в сервисный центр для обновления номеров — регистрация автомобиля будет обновляться автоматически после технического осмотра", — отметил он.

По словам представителя RTA, владелец автомобиля сможет менять регистрационный номер на новый через мобильное приложение или интернет-сайт RTA.

Цифровые номера также будут отображать слово "украдено" при попытке взлома автомобиля и сообщать на экране о пробках или ДТП другим водителям. Информация будет транслироваться из командного центра RTA.

Оплата за городскую парковку также будет взиматься через систему электронного кошелька, привязанного к цифровым номерным знакам.

Тестирование этой технологии начнется в мае и продлится до ноября.

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