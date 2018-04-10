Около 4 тыс. боевиков вывезут из сирийской Думы на север Алеппо

10 апреля 2018 20:11 (UTC+04:00)

Около 4 тыс. боевиков в ближайшее время покинут на автобусах сирийский город Дума.

Об этом сообщил во вторник журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает ТАСС.

"В настоящее время готовится к отправке вторая группа боевиков, желающих добровольно покинуть город Думу. Планируется вывезти на север провинции Алеппо около 4 тыс. человек, для чего в район погрузки прибыло 86 автобусов", - сказал он.

Более 2 тыс. боевиков и членов их семей прошли процедуру досмотра, уже вышли из города и находятся в районе формирования колонны, отметил Евтушенко.

"Работа по отправке второй группы боевиков продолжается. <...> Обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия не ведутся уже несколько суток", - резюмировал Евтушенко.

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