Cаудовские ПВО перехватили ракету, выпущенную по Эр-Рияду

11 апреля 2018 19:29 (UTC+04:00)

Силы ПВО Саудовской Аравии в среду перехватили ракету, выпущенную по столице королевства Эр-Рияду, сообщает арабский спутниковый телеканал Al-Arabiya, передает РИА Новости.

"Силы обороны Саудовской Аравии заявили в среду вечером о том, что они перехватили ракету над Эр-Риядом. Никакая дальнейшая информация не сообщается", — говорится в микроблоге телеканала в Twitter.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.

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