Совбез ООН не принял внесенный РФ проект резолюции с осуждением удара по Сирии

14 апреля 2018 23:06 (UTC+04:00)

Совет Безопасности ООН в субботу отклонил предложенный Россией проект резолюции с осуждением удара США, Великобритании и Франции по Сирии и требованием прекратить агрессию против ближневосточной страны, пишет ТАСС.

Документ не набрал необходимых для принятия девяти голосов.

Проект резолюции поддержали три страны - Россия, Боливия и Китай. Восемь стран, в том числе США, Великобритания и Франция, высказались против его принятия, еще четыре страны - Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия - воздержались.

"Проект резолюции не принят, так как не набрал необходимого количества голосов", - объявил председательствующий в СБ перуанский дипломат Густаво Меса-Куадро.

В одностраничном проекте резолюции, внесенном Россией, выражалось возмущение "агрессией против Сирийской Арабской Республики со стороны Соединенных Штатов и их союзников, нарушающей международное право и Устав ООН".

В документе осуждались действия западных стран, которым было адресовано требование "немедленно и без каких-либо задержек" прекратить агрессию против Сирии, а также впредь воздерживаться "от дальнейших силовых действий в нарушение Устава ООН".

В подготовленном Россией тексте выражалась обеспокоенность тем, что удары по Сирии были нанесены в момент, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия начали работу по сбору доказательств неподтвержденной химической атаки в городе Дума 7 апреля. В этой связи всем сторонам был адресован призыв "предоставить все необходимые условия для завершения этого расследования".

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