Саудовская Аравия выделит $200 млн финансовой помощи Палестине

15 апреля 2018 21:33 (UTC+04:00)

Эр-Рияд выделит на нужды Палестины финансовую помощь на сумму 200 миллионов долларов, заявил король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в воскресенье в ходе работы саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), пишет РИА Новосоти

Саммит ЛАГ проходит в воскресенье в саудовском городе Дахран.

По словам монарха, 150 миллионов долларов будут направлены в фонд палестинского мусульманского имущества "Вакф", еще 50 миллионов в бюджет БАПОР — Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

В середине января власти США объявили, что удерживают 65 миллионов долларов из добровольного взноса в бюджет БАПОР и ограничивают его 60 миллионами. Ближневосточное агентство уже объявило, что решение США серьезно осложняет выполнение задач, предусмотренных его мандатом. Теперь ведомство вынуждено сократить штат сотрудников.

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Azernews Newspaper
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