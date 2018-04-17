ООН отправит около 60 человек для сбора данных о преступлениях в Сирии

В состав нового органа по сбору фактов о преступлениях, совершенных в Сирии за время конфликта в стране, войдет около 60 экспертов, до сих пор никто из его представителей не получил возможность посетить Сирию. Об этом сообщила глава нового механизма Катрин Марши-Уэль, пишет РИА Новости.

Генассамблея ООН в 2016 году одобрила создание Международного беспристрастного и независимого механизма по содействию расследованиям в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву в Сирии, совершенные в республике с марта 2011 года.

"В состав команды войдут следователи и аналитики различного профиля, в том числе криминалистического, военного, политического и связанного с аппаратом безопасности", — говорится в первом отчете механизма, который будет вынесен на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН в среду.

Также идет наем специалистов по уголовному праву, экспертов по обнаружению электронных данных, кибербезопасности, специалистов по анализу преступлений, совершаемых на сексуальной и гендерной почве, и других. Ожидается, что "в течение следующего года она (команда — ред.) будет укомплектована полностью и станет насчитывать порядка 60 человек", говорится в документе.

Как отмечается в документе, "перед механизмом стоит непростая задача преобразовать громадный объем нынешних и будущих документов и иных материалов в доказательственный ресурс, на котором будут строиться уголовные дела". В этой связи отмечается, что экспертам придется "справляться с колоссальным объемом" имеющихся материалов по сирийской ситуации, в частности видеозаписей и других изображений. Здесь подчеркивается "роль социальных сетей".

Как уточнила Катрин Марши-Уэль, в настоящее время механизм не имеет возможности попасть на сирийскую территорию. Однако, по ее словам, представители структуры будут продолжать обращаться к властям Сирии из Нью-Йорка и Женевы, где находится офис структуры.

"Что касается независимости, то при выполнении своей работы механизм не будет следовать инструкциям никаких групп, не будет поддаваться влиянию повестки внешних игроков, не будет заимствовать выводы других структур, но проводить собственную объективную оценку полученной информации", — заявила журналистам Марши-Уэль.

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