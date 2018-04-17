Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в сирийской Ракке

Открытый брифинг Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка и лагере беженцев Рукбан состоится по вторник по инициативе России, сообщил пресс-секретарь постпредства страны при ООН Федор Стржижовский, пишет РИА Новости.

"Российская делегация запросила проведение открытого брифинга СБ ООН по гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Рукбане в контексте выполнения резолюции СБ ООН 2401", - сказал он. В постпредстве ожидают, что с докладом Совету выступит заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Согласно распространенной программе работы СБ ООН на вторник, брифинг состоится в ходе вечерней сессии работы Совета. В 15.00 Совет обсуждает работу миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. После этого начнется заседание по ситуации в Сирии.

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