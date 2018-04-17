Король Саудовской Аравии и генсек ООН обсудили ситуацию в Йемене

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял во вторник генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в королевском дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде. Об этом сообщило Саудовское агентство печати, передает ТАСС.

По его сведениям, в ходе встречи генеральный секретарь всемирной организации выразил благодарность и признательность саудовскому монарху за гуманитарный вклад королевства в мире.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Йемене. Гутерриш высоко оценил планы Саудовской Аравии по осуществлению гуманитарных мер в Йемене.

3 апреля, выступая на донорской конференции по Йемену в Женеве, Гутерриш поблагодарил мировое сообщество за великодушный отклик на опубликованный в январе призыв ООН о выделении $2,96 млрд на оказание помощи в 2018 году населению Йемена, страдающему от вооруженного конфликта. По его словам, уже поступило или обещано в общей сложности 40% необходимых средств. В частности, генсек ООН сообщил, что правительства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов великодушно предоставили $930 млн на осуществление плана гуманитарного реагирования и также пообещали обеспечить поступление дополнительных $500 млн из региона. Ситуацию в Йемене Гутерриш назвал "наихудшим гуманитарным кризисом в мире".

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями хуситов (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе президента Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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