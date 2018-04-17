В Эр-Рияде заявили, что готовы направить войска в Сирию

Глава министерства иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что королевство готово направить войска в Сирию на борьбу с терроризмом, если будет предложение со стороны американской администрации, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya со ссылкой на заявление главы ведомства, передает РИА Новости.

"Мы проводим переговоры с США с начала этого года о том, что касается отправки сил в Сирию… Но эти предложения и эта мысль не новы", — заявил министр.

Он напомнил, что эти переговоры велись еще с администрацией Обамы, но та "в конце концов не приняла меры в связи с этим предложением".

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