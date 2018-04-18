Сотрудники ООН попали под обстрел в Думе

18 апреля 2018 15:49 (UTC+04:00)

Сотрудники группы по обеспечению безопасности ООН в Сирии попали под обстрел в Думе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу ОЗХО, передает РИА Новости.

"Глава ОЗХО заявил, что группа ООН по обеспечению безопасности попала под обстрел в сирийской Думе", — сообщил телеканал в Twitter.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники ранее сообщило, что эксперты миссии ОЗХО пока не могут выехать на место предполагаемого инцидента в сирийской Думе для проведения работ из-за сообщений о перестрелке в городе, которая произошла во вторник.

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что миссия ОЗХО сможет направиться к месту предполагаемого инцидента в сирийской Думе в среду 18 апреля, во вторник город посетили специалисты ООН по безопасности.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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