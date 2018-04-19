Хуситы в Йемене утверждают, что выпустили ракету по аэропорту в Джизане

19 апреля 2018 03:45 (UTC+04:00)

Мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене заявили, что запустили баллистическую ракету по аэропорту в граничащей с Йеменом саудовской провинции Джизан, передает РИА Новости со ссылкой на арабский телеканал "Аль-Маядин".

Хуситы утверждают, что обстреляли саудовский аэропорт ракетой "Бадр 1".

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая ведет военные действия против хуситов в Йемене, пока не прокомментировала эту информацию.

Кроме того, по информации телеканала, хуситам удалось сбить над провинцией Эль-Ходейда на западе страны американский беспилотник MQ9.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Саудовской Аравии открылся первый за последние 40 лет публичный кинотеатр
Арабские страны 03:05
Пентагон заявил, что не отслеживает все удары Саудовской Аравии по Йемену
США 17 апреля 21:43
В Эр-Рияде заявили, что готовы направить войска в Сирию
Арабские страны 17 апреля 20:04
Король Саудовской Аравии и генсек ООН обсудили ситуацию в Йемене
Арабские страны 17 апреля 16:45
Саудовская Аравия выделит $200 млн финансовой помощи Палестине
Арабские страны 15 апреля 21:33
Саудовский лоукостер Flynas запускает рейсы в Грузию
Грузия 13 апреля 16:08
Автобусы Anhui Ankai Automobile Company готовы к отправке в Саудовскую Аравию (ФОТО)
Бизнес 12 апреля 19:15
Цены на нефть продолжают расти после скачка до максимумов с 2014 г накануне
Энергетика 12 апреля 10:07
Cаудовские ПВО перехватили ракету, выпущенную по Эр-Рияду
Арабские страны 11 апреля 19:29
Хуситы нанесли авиаудары по аэропорту и объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Арабские страны 11 апреля 11:47
Макрон подтвердил, что совершит визит в Саудовскую Аравию в конце 2018 года
Европа 10 апреля 22:18
МИД Саудовской Аравии: виновные в атаке в сирийской Думе должны предстать перед судом
Арабские страны 10 апреля 19:07
Саудовская Аравия впервые примет участие в Каннском кинофестивале
Арабские страны 9 апреля 17:03
Новак ждет своих коллег из США и Саудовской Аравии на ПМЭФ
Энергетика 6 апреля 18:13
Будущий король Саудии сказал, когда наступит мир с Израилем
Арабские страны 6 апреля 10:14
США одобрили поставки гаубиц Саудовской Аравии
В мире 6 апреля 01:34
Таджикистан и Саудовская Аравия могут создать совместный фонд прямых инвестиций
Бизнес 5 апреля 17:21
Саудовская Аравия перехватила ракету, выпущенную по нефтяным объектам
Арабские страны 5 апреля 04:16