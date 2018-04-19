Хуситы в Йемене утверждают, что выпустили ракету по аэропорту в Джизане

Мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене заявили, что запустили баллистическую ракету по аэропорту в граничащей с Йеменом саудовской провинции Джизан, передает РИА Новости со ссылкой на арабский телеканал "Аль-Маядин".

Хуситы утверждают, что обстреляли саудовский аэропорт ракетой "Бадр 1".

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая ведет военные действия против хуситов в Йемене, пока не прокомментировала эту информацию.

Кроме того, по информации телеканала, хуситам удалось сбить над провинцией Эль-Ходейда на западе страны американский беспилотник MQ9.

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