Катар подписал с США соглашение о поставке систем ПВО

19 апреля 2018 19:10 (UTC+04:00)

Вооруженные силы Катара подписали соглашение с американской компанией-производителем Raytheon о поставке Дохе систем ПВО, сообщило министерство обороны эмирата в своем микроблоге в социальной сети Twitter, передает РИА Новости.

Подписание соглашения прошло в офисе военного атташата Катара в Вашингтоне, с катарской стороны в этом участвовал командующий воздушными силами обороны Катара бригадный генерал Хамад бен Мубарак ад-Даваи.

Министерство не уточнило стоимость сделки, однако арабский телеканал "Аль-Джазира" отметил, что речь идет о 2,5 миллиарда долларов.

Ранее посол Катара в России Фахд аль-Аттыйя сообщал, что Доха обсуждает с Россией возможность закупки систем противовоздушной обороны. СМИ уточняли, что у Катара есть предметный интерес к российской системе ПВО С-400. Россия и Катар в прошлом году подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве во время визита в Доху министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Катар активизировал переговоры о покупке систем противовоздушной обороны на фоне продолжающегося кризиса в отношениях с соседними странами - Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ, которые в июне прошлого года разорвали с Дохой дипотношения и установили ее экономическую блокаду, обвинив в поддержке терроризма.

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