Асад обвинил страны, нанесшие ракетный удар по Сирии, в поддержке боевиков

23 апреля 2018 18:48 (UTC+04:00)

Страны, нанесшие удар по Сирии, поддерживали террористов с первых дней войны в САР и не помогали в борьбе с ними, заявил президент Сирии Башар Асад во время встречи с помощником главы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари в понедельник, передает РИА Новости.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

"Те государства и группировки, которые являются их орудиями в странах региона, поддерживали террористов с первого дня войны в Сирии. Их прямая агрессия в недавнее время не смогла остановить борьбу против терроризма, которая будет продолжаться до тех пор, пока не будут возвращены все сирийские земли", - приводит слова Асада его пресс-служба.

Ансари в свою очередь отметил, что поводом, стоящим за ударом трех стран, стали победы сирийской армии и ее союзников над террористами, а также страх этих стран, что эти победы продолжатся тем же образом в других районах.

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