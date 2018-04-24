Ирак при поддержке коалиции США ударил по объекту ИГ в Сирии

24 апреля 2018 19:33 (UTC+04:00)

ВВС Ирака нанесли удар по позициям запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, сообщил журналистам представитель коалиции под руководством США Райан Диллон, передает РИА Новости.

"На этой неделе ВВС Ирака нанесли удар по известной нам штаб-квартире ИГ, которая использовалась для переброски боевиков ИГ. Эта сложная операция планировалась и осуществлялась иракскими силами безопасности при поддержке коалиции", - сказал Диллон.

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